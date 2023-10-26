Financial Times: число раненых в ВСУ выросло в три раза с начала контрнаступления

Медики украинской армии работают не покладая рук, поскольку интенсивность поступления к ним раненых бойцов очень высока.

Британская газета опубликовала на своих страницах точку зрения военного медика Алины Белоус. Та указала, что с началом контрнаступления украинской армии резко, фактически втрое, возрос поток раненых в армейские лечебные учреждения. Военные медики работают непрерывно, практически без всякого отдыха.

«24 часа в сутки, семь дней в неделю», - подчеркнула Белоус.

Ранее один из военных экспертов назвал события на Украине возможной причиной начала третьей мировой войны. Он даже счел, что эта война уже начата.