Financial Times: число раненых в ВСУ выросло в три раза с начала контрнаступления
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Медики украинской армии работают не покладая рук, поскольку интенсивность поступления к ним раненых бойцов очень высока.
Британская газета опубликовала на своих страницах точку зрения военного медика Алины Белоус. Та указала, что с началом контрнаступления украинской армии резко, фактически втрое, возрос поток раненых в армейские лечебные учреждения. Военные медики работают непрерывно, практически без всякого отдыха.
«24 часа в сутки, семь дней в неделю», - подчеркнула Белоус.
Ранее один из военных экспертов назвал события на Украине возможной причиной начала третьей мировой войны. Он даже счел, что эта война уже начата.