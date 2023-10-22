Financial Times: конфликт на Ближнем Востоке создает риски для Европы

Эскалация палестино-израильского конфликта создает дополнительные риски для Европы, заявила в интервью газете The Financial Times министр безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус.

Невинные жертвы будут с обеих сторон, предупредила министр. А это отразится и на жизни Европы, где существуют и мусульманские, и еврейские общины.

Ешильгез-Зегериус рассказала, что голландские власти предпринимают дополнительные меры безопасности. Только в Амстердаме проживает около 50 тысяч евреев, и полицейские дежурят у синагог и еврейских школ.

По мнению министра, в результате конфликта наверняка обострится миграционной кризис. В то же время голландцы все с меньшей охотой готовы принимать беженцев.