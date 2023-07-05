Financial Times: конфликт на Украине вскрыл недостатки западной артиллерии

Украина предоставляет собой идеальный полигон для испытания западного оружия, пишет Financial Times.

Полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков рассказал изданию, что западная артиллерия не выдерживает интенсивности боев на Украине.

По его словам, после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости западным пушкам, в отличие от советских, требуется «отдых».

Натовские военные требуют от Украины предоставлять отчеты о работе их вооружения с тем, чтобы впоследствии можно было устранить недостатки.