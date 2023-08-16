Financial Times: Минобороны Великобритании ожидает новый провал в сфере поставок

Поставки системы связи и информации нового поколения (TacCIS) Morpheus Вооруженным силам Великобритании не будут осуществлены в намеченный срок, сообщает газета Financial Times.

Британская армия должна была получить новую систему связи в 2025 году, однако вряд ли это произойдет ранее 2030 года. Задержки связаны с головным подрядчиком первого этапа введения системы американской компанией General Dynamics.

Весь проект оценивается в $4 млрд, на него уже потрачено $873 млн.

По мнению парламентария Марка Франсуа, задержка проекта может стать новым провалом Минобороны после истории с поставками боевых бронированных машин Ajax.

Еще в 2014 году Великобритания заключила с компанией General Dynamics UK контракт на поставку 589 машин за $7 млрд. Уже израсходовано более половины этой суммы ($4,5 млрд), а армия получила всего 26 «Аяксов». Испытания машин дважды были остановлены после того, как у членов экипажа было диагностировано ухудшение слуха.