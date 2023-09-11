Financial Times: НАТО готовит крупнейшие со времен холодной войны учения
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Североатлантический альянс готовится провести крупнейшие со времен холодной войны совместные командные учения, пишет The Financial Times.
В маневрах Steadfast Defender весной следующего года будет задействовано 40 000 военнослужащих, до 700 боевых самолетов и более 50 кораблей.
Отмечается, что в учениях примет Швеция, которая все еще ожидает одобрения своей заявки в НАТО от Турции и Венгрии.
Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Прибалтики. На них будут отрабатываться действия по отражению вероятной агрессии России.