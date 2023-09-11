Financial Times: НАТО готовит крупнейшие со времен холодной войны учения

В маневрах Steadfast Defender весной следующего года будет задействовано 40 000 военнослужащих, до 700 боевых самолетов и более 50 кораблей.

Отмечается, что в учениях примет Швеция, которая все еще ожидает одобрения своей заявки в НАТО от Турции и Венгрии.

Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Прибалтики. На них будут отрабатываться действия по отражению вероятной агрессии России.