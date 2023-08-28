Financial Times: проблемы с переводом стали главной сложностью при обучении солдат ВСУ

Когда немецкие, датские и голландские офицеры приехали в тренировочный лагерь на север Германии, они не ожидали, что главной проблемой станет нехватка квалифицированных переводчиков. Их не могут в достаточном количестве предоставить ни западные страны, ни Украина.

Сложнее всего обстоит дело с переводом специальной военной лексики.

Западные инструкторы высоко отозвались о мотивации присланных на подготовку украинцев, однако их способности слишком разнятся. Так, одному из бойцов исполнился 71 год.

С подобными проблемами столкнулись инструкторы и в Дании, где проходит обучение пилотов для F-16.