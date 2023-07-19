Financial Times: Запад не готов к потенциальному конфликту с Китаем из-за нехватки вооружения

Арсеналы США и стран Европы оказались истощены из-за конфликта на Украине. Из-за этого коллективный Запад не сможет противостоять Китаю в случае вооруженного конфликта из-за Тайваня, полагают эксперты Financial Times.

«Западные покровители» уже потратили на военную и финансовую помощь Украине около $170 млрд. При этом Киев не добился успехов на полях сражений, а президент Владимир Зеленский продолжает требовать все больше оружия.

Некоторые виды боеприпасов расходуются быстрее, чем производятся.

FT, приводит отчет Центра новой американской безопасности, в котором говорится, что существующие запасы вооружений в США «слишком малы, чтобы остановить начальный этап потенциального вторжения, не говоря уже о том, чтобы одержать победу в затяжном конфликте против Китая».

В США пытаются наладить отношения с Китаем. В последнее время с этой целью в Пекине побывали госсекретарь Энтони Блинкен, бывший госсекретарь Генри Киссиджер, министр финансов Джанет Йеллен и спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.