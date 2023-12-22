Финляндия готовится к холодной войне с Россией

Западные государства вступают в новую холодную войну с Россией, приводит издание Politico со слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

Он считает, что Запад и Украина не побеждают в конфликте, и у России есть возможности продолжать его много лет.

По словам Хяккянена, знаком начала холодной войны является тот факт, что западные государства начали наращивать производство вооружения для противостояния Москве.

Ранее МИД РФ вызвал финского посла. Ему было заявлено, что Россия не оставит без ответных мер наращивание военного потенциала НАТО близ российских границ. Посол был вызван после того, как власти Финляндии подписали соглашение об оборонном сотрудничестве США.