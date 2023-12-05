Финляндия начнет производить боеприпасы для нужд украинской армии

Финские и украинские власти закончили между собой переговоры по поводу старта производств. Окончательное решение будет принято еще в этом календарном году.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянена утверждает, что переговоры по производству финнами боеприпасов на своих промышленных линиях уже фактически завершены.

«Завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро», - сообщил он журналистам из издания IltaLehti.

Глава военного ведомства подчеркнул, что решение должно быть принято еще до наступления Рождества. Стоимость выпуска боеприпасов определяется десятками миллионов евро.