Финская компания собирается запустить производство вооружения на Украине

Компания специализируется на производстве бронетехники, артиллерии и боеприпасов к ним.

Издание отмечает, что идея, скорее всего, получит поддержку финских властей, которые ищут формы более устойчивой помощи Украине. Кроме того, Финляндия в этом отношении берет пример со своих соседей – Дания, Швеция и Норвегия также задумываются об открытии военного производства на Украине.

Всего Финляндия выделила киевскому режиму 18 пакетов помощи на общую сумму в 1,3 млрд евро.