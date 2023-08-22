Финский президент предложил ЕС почаще брать на себя ответственность за безопасность Европы

Пока, по его утверждению, этим все больше занимаются Соединенные Штаты.

Саули Ниинисте призвал Брюссель быть более активным в защите безопасности на континенте, поскольку США в дальнейшем не всегда смогут выполнять эту функцию.

«США несут очень большую ответственность за безопасность нашего континента. Это, конечно, ценно для нас, но не очевидно, что так будет всегда», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Он призвал всех, в том числе Финляндию, проснуться и заняться укреплением безопасности Европы. Чем сильнее становится Евросоюз в военном плане, тем больше его возможности по сотрудничеству с Америкой. Сильная Европа, по его утверждению, становится ценнее в качестве союзника для Соединенных Штатов.