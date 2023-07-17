Forbes: один российский танк сорвал атаку украинской армии
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Наступление ВСУ поддерживалось тяжелой техникой, но экипаж российской машины преградил путь противнику.
Обозреватель Дэвид Экс рассказал, как всего один танк сумел пресечь активные действия украинских военных, несмотря на всю их хитрую тактику. Танки ВСУ двигались сзади, а вперед вырвались части морской пехоты, которые использовали легкобронированные машины.
«Неожиданное появление одного русского танка сорвало атаку», - утверждает он.
По мнению журналиста, подобная тактика зачастую способна сорвать наступление сильно превосходящих сил. Для этого нужно, чтобы парирующие удар силы были инициативны и храбры. Они в состоянии успешно противостоять врагу, который заметно превосходит их по численности.