Forbes: российские военные уничтожают отряды ВСУ, не неся потерь

Российские военные уничтожают отряды ВСУ, которые беззащитны от атак беспилотников, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Большинство систем украинской ПВО развернуты в глубине, далеко от линии фронта. Поэтому они не могут защитить находящихся на передовой пехотинцев.

Этим пользуются российские военные, которые атакуют позиции ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе.

Журналист подчеркивает, что это эффективный способ поражения противника, позволяющей российской армии обходиться без потерь.