Forbes: российские военные уничтожают отряды ВСУ, не неся потерь
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Российские военные уничтожают отряды ВСУ, которые беззащитны от атак беспилотников, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Большинство систем украинской ПВО развернуты в глубине, далеко от линии фронта. Поэтому они не могут защитить находящихся на передовой пехотинцев.
Этим пользуются российские военные, которые атакуют позиции ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе.
Журналист подчеркивает, что это эффективный способ поражения противника, позволяющей российской армии обходиться без потерь.