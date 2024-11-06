Медведев: Трамп не любит тратить деньги на прихлебателей, Украина в их числе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который объявил о своей победе, не склонен щедро расходовать средства на различных нахлебников и паразитов, включая Украину, отметил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

По словам Медведева, он несколько дней назад писал об «ожесточенном двухпартийном антироссийском консенсусе на Капитолийском холме».

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Дональд Трамп заявил перед своими сторонниками во Флориде о своей «политической победе, которую прежде не знала история США».