Forbes: Украине нужны крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма

Если киевский режим получит истребители F-16, ему понадобятся другие ракеты. Поставляемые на Украину Storm Shadow или SCALP не совместимы с F-16. Поэтому в «список хотелок» Киева теперь входят и

Аналитик журнала Бринн Таннехил отмечает, что JASSM в сочетании с F-16 могли бы стать действенным оружием, однако еще до самой поставки истребителей Украине предстоит пройти непростой путь. При этом он не уверен, что поставка этой технике сыграет решающую роль в конфликте.

Вашингтон согласился передать Киеву истребители из Дании и Нидерландов. По оценкам экспертов, это может произойти не ранее зимы, когда украинские пилоты пройдут обучение.