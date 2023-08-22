Forbes: Украине нужны крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма
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Украина просит у США американские крылатые ракеты JASSM для «захвата» Крыма, пишет Forbes.
Если киевский режим получит истребители F-16, ему понадобятся другие ракеты. Поставляемые на Украину Storm Shadow или SCALP не совместимы с F-16. Поэтому в «список хотелок» Киева теперь входят и
Аналитик журнала Бринн Таннехил отмечает, что JASSM в сочетании с F-16 могли бы стать действенным оружием, однако еще до самой поставки истребителей Украине предстоит пройти непростой путь. При этом он не уверен, что поставка этой технике сыграет решающую роль в конфликте.
Вашингтон согласился передать Киеву истребители из Дании и Нидерландов. По оценкам экспертов, это может произойти не ранее зимы, когда украинские пилоты пройдут обучение.