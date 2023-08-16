Forbes: в Запорожской области ВСУ бросили в бой свои последние резервы

ВСУ развернули в районе села Работино в Запорожской области свое самое мощное резервное подразделение – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью 2000 человек, оснащенную боевыми машинами Marder, Stryker и танками Challenger 2, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Однако это может оказаться плохой новостью для Украины, поскольку это одно из последних подразделений, которое Генштаб ВСУ держал в резерве, предупреждает аналитик.

В распоряжении киевского режима еще остаются подразделения теробороны и нацгвардии, но эти части гораздо хуже оснащены и подготовлены. Когда 82-ю и схожую с ней 46-ю бригады потребуется вывести для отдыха и переформирования, заменить их будет некем.

«Под Работино часики для ВСУ тикают», – отмечает Экс.

Накануне в Минобороны РФ заявили об отражении трех атак ВСУ в районе Работино. Потери 82-й бригады ВСУ составили более 200 военнослужащих, пять танков и шесть БМП.