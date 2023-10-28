Военные действия постепенно складываются в пользу российской армии, и президент РФ это чувствует. Вдобавок, Запал постепенно устает от поддержки Киева.

Такое мнение высказала Фиона Хилл, которая ранее занимала пост в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов. Она руководила отделом по России. Экс-чиновница указала, что постепенно конфликт стал внутренним делом очень многих стран. Западное общество постепенно начинает негативно воспринимать помощь Украине, и со временем это толкнет правительство Зеленского на переговоры с Москвой на ее условиях. Вдобавок ко всему, украинские союзники слишком переоценили возможности ВСУ.

«Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных», - считает Хилл.

Свое мнение она высказала на страницах издания Foreign Policy. Запад слишком много ждал от контрнаступления Украины, и ничего из этих ожиданий не сбылось. Вдобавок, на поддержку Киева сейчас сильно влияет необходимость оказания помощи Израилю. Это также играет на руку российскому президенту.