Fox News: правоохранители штата Мэн задержали подозреваемого в массовом расстреле мужчину

Злоумышленник устроил расправу над людьми в Льюистоне. При этом погибло не менее 22 человек.

Телеканал Fox News сообщил, что усилия местной полиции были поддержаны федералами. Сотрудники Федерального бюро расследований также приступили к ликвидации последствий преступления, а также к его расследованию. Правоохранителям совместными усилиями удалось задержать подозреваемого в этом кровавом деянии.

По утверждению местных СМИ, стрельба велась в трех локациях города, в том числе баре и торговом центре. По предварительным сведениям, пострадало порядка сотни человек. Огонь по людям вел мужчина, вооруженный короткоствольным автоматом.

Чуть позже местная полиция опровергла задержание преступника. Стрелок все еще находится на свободе. К его поискам подключены сотни правоохранителей из разных ведомств.