Fox News: США не дадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем

Украина не получит в обозримом будущем от США выпрашиваемые ею оперативно-тактические ракеты ATACMS, утверждает пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на чиновников военного ведомства.

Накануне Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что уверен в скором получении дальнобойных ракет от США. Он заверял, что такое вооружение необходимо Украине не для атак по российской территории, а для установления баланса сил.

Германия также пока не решается предоставить Киеву ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. На недавней встрече группы Рамштайн этот вопрос не поднимался. Министр обороны США Ллойд Остин попросил союзников изыскать возможности для предоставления Украине дополнительных средств ПВО.