FPV-дроны ранили трех человек, атаковав сельхозпредприятия в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по двум сельскохозяйственным предприятиям в Краснояружском районе Белгородской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, о чём сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Как сообщил руководитель региона, в селе Репяховка произошло нападение на два сельскохозяйственных предприятия с использованием FPV-дронов. В результате атаки пострадали три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией транспортировали в Краснояружскую центральную районную больницу.

«Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы — по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

Глава региона сообщил, что в результате нападений были повреждены крыши административного корпуса и одного из помещений, а также стоявшая неподалеку фура.

«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Энергодар сразу семью дронами-камикадзе.