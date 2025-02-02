ВСУ атаковали Энергодар сразу семью дронами-камикадзе

В воскресенье, 2 февраля, семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ совершили атаку на город Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости рассказала Евгения Яшина, руководитель службы по связям с общественностью АЭС.

Как сообщила агентству его источник, в результате вражеской атаки не было ни пострадавших, ни возгораний.

«Сегодня на протяжении дня зафиксировано семь попыток ВСУ атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Пострадавших и возгораний в городе нет», — сказала Яшина.

Она также проинформировала, что атаки вражеских БПЛА не затронули территорию атомной станции.

«Ситуация в городе и на Запорожской АЭС находится под контролем, но опасность новых атак сохраняется», — сказала Яшина.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару.