Франция блокировала закупку снарядов для Украины за пределами ЕС

Франция блокировала использование средств Евросоюза для покупки снарядов на нужды украинской армии за пределами ЕС, пишет Politico.

Точку зрения французов также поддержали Греция и Кипр. Свою позицию Франция аргументировала тем, что военные заказы нужны европейским производителям.

При этом ранее Франция заявляла, что не будет возражать против закупки боеприпасов «на стороне», если ЕС не сможет поставить Украине обещанный миллион снарядов к марту. В руководстве Евросоюза официально заявили, что этого точно не произойдет, но к этому времени в Париже переменили свое видение решения проблемы.

Ранее издание Spectator писало, что европейские склады боеприпасов опустели, а промышленность не имеет возможности оперативно их пополнить.