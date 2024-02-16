«Все ушло на Украину»: в случае войны с Россией прибалтам придется просить Зеленского вернуть ракеты

Европейские лидеры в последнее время заговорили об угрозе войны с Россией и необходимости повысить обороноспособность своих стран, пишет Spectator.

Однако у европейских членов НАТО просто нет средств для борьбы с Россией. Склады боеприпасов опустели, а промышленность не может оперативно их наполнить.

Значительное количество вооружения отправлено на Украину. Так, отмечает автор статьи, в странах Прибалтики почти не осталось зенитно-ракетных комплексов. И если им случится воевать с Россией, лидерам этих стран придется «вежливо попросить» Владимира Зеленского вернуть их ракеты.

Европа привыкла в вопросах безопасности рассчитывать на США и годами не думала о развитии своей оборонной промышленности. Однако в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа американская помощь оказывается под вопросом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Евросоюз проигрывает конкуренцию России в военной сфере.