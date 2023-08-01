Франция объявила об эвакуации своих граждан из Нигера

Фото: [ На плакате демонстрантов в Ниамее подпись «Франция должна уйти»/ЕРА ]

МИД Франции заявил о начале эвакуации своих сограждан из Нигера, где произошел государственный переворот, в ходе которого военными был отстранен от власти президент страны Мохамед Базум.

«Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан», – говорится в заявлении ведомства.

В столице Нигера Ниамее прошли акции в поддержку мятежников. Демонстранты требуют уменьшения влияния Франции в стране и просят помощи у России.

В Нигере находится крупнейшая французская авиабаза в этом регионе Африки с 1500 военнослужащих.

Захватившие власть мятежники сообщили о возможности иностранной интервенции со стороны Франции и ее африканских союзников.