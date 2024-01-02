Франция отказывается от прямых поставок оружия Украине

Париж будет менять формат своей помощи Киеву, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции на Украине Гаэль Весьер.

Он заверил, что поддержка Украине продолжится, но Париж хочет отказаться от прямых безвозмездных поставок. Вместо этого Франция готова оказать помощь в создании на территории Украины собственного военного производства.

Посол отметил, что на смену стратегии потребуется некоторое время.

В числе прочего Франция поставляла на Украину дальнобойные ракеты SCALP, аналог британских Storm Shadow.