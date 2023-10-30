Французская полиция в октябре задержала больше четырехсот подозреваемых в антисемитских выходках

В период с 7 октября по конец месяца были задержаны 414 человек. Их вменяют 819 актов, направленных против евреев.

Во Франции после начала конфликта на Ближнем Востоке резко выросло число выходок, как можно расценить как откровенно антисемитские. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Жеральд Дарманен во время интервью телеканалу BFMTV.

«Во Франции фиксируется много проявлений антисемитизма. 819 антисемитских актов произошло с 7 октября», - указал он.

Дарманен добавил, что правоохранительные органы стремятся обеспечить безопасность проживающих в стране евреев. Сейчас во Франции полностью запрещено проведение каких-либо акций в поддержку ХАМАС. На вопросы о том, почему какие-то демонстрации общественникам разрешены, а другие нет, министр заверил, что власти при выдаче разрешений исходят из уровня своего доверия к организаторам.