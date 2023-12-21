Французские бронемашины назвали смертельными ловушками для украинских военных

Боевые машины пехоты AMX-10RC, которые Франция поставила для нужд ВСУ, на поле боя совершенно не оправдали ожиданий из-за их очень тонкой брони.

Такие БМП, которые призваны уничтожать танки противника, сами попадали под удар, после чего бесславно сгорали.

«AMX-10RC оказалась смертельной ловушкой для украинцев, которые считают ее «тонкую броню» неподходящей для использования на передовой», - указал бывший замглавы Пентагона Стивен Брайен.

Его точку зрения опубликовало издание Asia Times. Он также сообщил, что после такого эпичного провала французы отказались передавать Украине свои танки Leclerc. Они побоялись, что этот тип техники также постигнет неудача на поле боя, вслед за немецкими «Леопардами» и «Брэдли» из Соединенных Штатов.