Глава политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что с поставкой Соединенными Штатами на Украину кассетных боеприпасов, уровень варварства еще более возрос. При этом Белому дому стоит радоваться, поскольку Владимир Зеленский тут же пустил такие вооружения в дело. Политик подчеркнул, что благодаря данному шагу количество смертей на Украине еще больше возрастет, и это отвратительно. Это заявление привели РИА Новости.

«Варварство нарастает на Украине с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США», - написал француз в социальных сетях.