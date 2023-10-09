Французский политик заявил об участии оружия с Украины в боях в Израиле

Флориан Филиппо, глава партии «Патриоты», напомнил о том, что давно предупреждал об опасности бесконтрольной поставки вооружений на Украине. Теперь это оружие воюет на Ближнем Востоке.

Филиппо указал, что не раз говорил ранее о том, что оружие с Украины утекает в руки разнообразных террористов и экстремистов.

«Мы предупреждали! Его достаточно много!», - написал он в одной из социальных сетей.

Политик также заявил, что подобная бесконтрольность за поставками оружия ВСУ посеяла «организованный мировой хаос».