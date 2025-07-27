Российский подводный крейсер «Князь Пожарский», спущенный на воду в прошлом году, является настоящим монстром, который будет противодействовать кораблям Запада. Такое заявление сделала газета Le Parisien, которая выходит во Франции.

Издание указало параметры «Князя Пожарского», которого в РФ спустили ан воду в 2024 году. Корабль имеет длину в 170 метров, его водоизмещение составляет 24 тыс. тонн.

«Это монстр, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — говорится в статье.

Ее автор добавил, что неудивительно, что подлодка получила название в честь национального героя, который освободил столицу России от иностранных захватчиков.

Ранее сообщалось, что российскими археологами были найдены подводные лодки на дне Черного моря неподалеку от Севастополя. Эти корабли были затоплены в 1919 году, их обнаружили в ходе специальной экспедиции. Ее цель состояла в оценке технического состояния объектов, покоящихся на дне, и выявлении возможного присутствия нефтяных остатков, представляющих потенциальную угрозу для морской среды.