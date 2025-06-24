Археологи нашли подводные лодки у берегов Севастополя

Недалеко от побережья Севастополя группа археологов приступила к погружениям в Черное море с целью изучения затонувших столетних субмарин и старинного танкера «Маковей». Информацией поделился Виктор Вахонеев — эксперт из ИИМК РАН в беседе с РИА Новости.

Согласно его заявлению, ключевая цель данной экспедиции заключается в оценке технического состояния объектов, покоящихся на дне, и выявлении возможного присутствия нефтяных остатков, представляющих потенциальную угрозу для морской среды. Все операции будут осуществляться с использованием базы «Пионер М».

Вахонеев подчеркнул, что особое внимание будет уделено танкеру «Маковей», который затонул еще в 1915 году в окрестностях Севастополя (в 10-12 километрах от берега) на глубине свыше 100 м.

Планируется направить к судну подводный аппарат для взятия образцов металла и донных отложений. Эти образцы будут проанализированы, чтобы оценить степень опасности, которую представляет собой пребывание затонувшего танкера в море из-за остатков нефти.

Кроме того, будут обследованы подводные лодки, затопленные в 1919 году в районе севастопольского рейда. Существует вероятность наличия следов топлива в их топливных резервуарах. Вахонеев пояснил, что эти исследования необходимы для разработки предупредительных мер по обеспечению экологической безопасности.

Ранее сообщалось, что у берегов Франции обнаружили затонувшее старинное судно.