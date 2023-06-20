ФСБ Кабардино-Балкарии задержала украинского подданного за шпионаж

Злоумышленник действовал в Нальчике. Он сумел собрать сведения секретного характера и передал их другому иностранному гражданину.

Сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось установить, что получатель данных от украинца работает на зарубежную спецслужбу. Переданная информация касалась вооруженных сил, и предназначалась для использования против безопасности России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«На территории города Нальчика пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», - сообщили журналистам.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.