ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Приморском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и пресекли канал, по которому незаконно прибывающих иностранцев легализовывали в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы этого ведомства.

Межэтническая группа в Приморье занималась тем, что производила легализацию иностранцев, которые незаконно въехали на территорию РФ. Она помогала получить официальные документы гражданам Центральной Азии.

«Пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан», - указали в ФСБ.

Сейчас ведется следствие в отношении членов этой группы, а сами они взяты под стражу. По данным МВД, в этом году в Приморском крае число легально въезжающих иностранцев выросло на 227% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. В то же время число выезжающих иностранцев выросло на 294%.

Ранее представители ФСБ сообщили, что ими задержаны мошенники, которые выманивали у россиян деньги на поддержку ВСУ. Было задержано 9 человек из различных регионов РФ.