ФСБ обнаружила в ЛНР больше сотни православных икон, подготовленных к вывозу на Украину

Все иконы должны были выехать за пределы республики еще весной прошлого года.

Такая находка была сделана в офисе одной из украинских компаний, которая занимается доставкой и транспортировкой коммерческих грузов. Она располагалась на севере Луганской народной республики.

«Реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника на территорию Украины», - заявили в пресс-центре управления Федеральной службы безопасности по ЛНР.

Адреса отправки икон - различные частные лица. Это заявление привело ТАСС. По предварительным оценкам, стоимость некоторых из обнаруженных икон достигает миллиона рублей.