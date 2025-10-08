ФСБ поймала подрывника машины военного в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого агента украинских спецслужб, обвиняемого в организации взрыва автомобиля военнослужащего. Подозреваемому грозит серьезное уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщило РИА Новости . Позже в Сети обнародовали видео задержания.

По информации источника, задержанный является гражданином России 2001 года рождения. Следствие считает, что он действовал по указаниям своего куратора. Молодой человек самостоятельно изготовил два взрывных устройства. Одно из этих устройств он спрятал в тайнике на территории Москвы. Второе применил для подрыва машины военнослужащего Министерства обороны в подмосковном Наро-Фоминске.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По совокупности инкриминируемых статей о госизмене и изготовлении взрывных устройств обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного.

Ранее мужчину наказали за сбор информации для ВСУ.