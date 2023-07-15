ФСБ предотвратила подготовку покушений неонацистов на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян

Федеральная служба безопасности выяснила, что некая группировка под названием «Параграф-88» готовит заказные убийства.

«Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян», - сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Его заявление привело ТАСС. Помимо Симоньян жертвой покушения должна была стать журналистка Ксения Собчак. Вчера были проведены задержания участников этой террористической группы. У них изъяли оружие, в том числе автомат Калашникова с патронами, дубинки, кастеты, ножи, нацистскую литературу и символику. Уже установлено, что за каждое убийство СБУ должно было заплатить группировке по 1,5 миллиона рублей.