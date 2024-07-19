ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что теракт готовился в Ессентуках на вокзале. Его должен был реализовать уроженец одной из стран Центральной Азии, который намеревался взорвать самодельную бомбу. Мужчина накануне провел разведку для того, чтобы выяснить, когда на вокзале будет больше всего людей.

Как сообщили в ведомстве, террорист хранил купленные компоненты в тайник в арендованном гараже. Уточняется, что после реализации теракта мужчина должен был поехать в Сирию, где его ждали в рядах террористической группировки.

Сотрудники ФСБ своевременно установили личность террористы и задержали его. Из схрона были изъяты все компоненты бомбы. В квартире, где проживал мужчина, обнаружили материалы пропагандистского и террористического характера. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее мы сообщали, что против 20-летней студентки, которая подожгла в Электроуглях полицейскую машину, возбуждено уголовное дело.