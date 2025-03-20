ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе и задержала подозреваемого

Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что Федеральная служба безопасности сорвала террористическую атаку на здание Приморской районной администрации в Мариуполе.

Сотрудниками УФСБ был задержан с поличным житель Мариуполя, участвовавший в подготовке теракта, направленного против представителей местной администрации.

По данным ведомства, задержанный намеревался осуществить взрыв возле здания Приморской районной администрации Мариуполя, используя самодельное взрывное устройство, компоненты для которого он извлекал из заранее подготовленных тайников.

Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 ч. 3 п. «в» и 205.1 ч.3 УК РФ, касающимся незаконного оборота взрывчатых веществ и содействия террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ по подозрению в коррупции.