ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ по подозрению в коррупции

Военная контрразведка Федеральной службы безопасности произвела задержание начальника радиотехнической службы Военно-морского флота Олега Лопатиева. Его подозревают в коррупционном преступлении. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Капитан первого ранга Лопатиев возглавлял ведомство, которое занимается на флоте установкой, обслуживанием и эксплуатацией различного радиотехнического оборудования. Его задержали сотрудники ФСБ, по имеющимся данным его обвиняют в совершении коррупционного преступления.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд уже вынес решение об аресте Лопатиева. Подозреваемый отправлен под стражу на последующие два месяца.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла покушение на убийство ряда военных и госслужащих, которых планировали взорвать с помощью посылок. Агент украинских спецслужб отправил им заминированные подарки с парфюмерной продукцией.