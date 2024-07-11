ФСБ предотвратила теракт в православном храме Майкопа

В Майкопе предотвращено вооруженное нападение на православный храм, сообщили в ЦОС ФСБ.

Теракт в Адыгее планировал выходец из Центральной Азии, состоящий в запрещенной в России международной террористической организации.

Террорист планировал убить охранников и священнослужителей, а затем поджечь храм. С этой целью он подготовил самодельные взрывные устройства.

Сообщается, что задержанный мужчина намеревался снимать нападение на камеру, чтобы затем выложить запись в Сеть с целью пропаганды своей террористической организации. После осуществления преступного замысла он собирался скрыться за границей.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь в Махачкале. В результате теракта погибло более 20 человек.