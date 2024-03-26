ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, его исполнитель подорвался при задержании

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, сообщила в ЦОС службы.

Замышлявший теракт был пособником организации «Русский добровольческий корпус»*. В сентябре он был завербован украинскими спецслужбами.

Мужчина собирался устроить взрыв в волонтерской организации. Во время задержания произошел самоподрыв изготовленного им взрывного устройства. Террорист получил ранения, не совместимые с жизнью. Никто из гражданских и сотрудников спецслужб не пострадал.

При обыске в квартире террориста были обнаружены материалы для изготовления СВУ, а также одно уже готовое устройство.

Ранее участники РДК принимали участие в нападении на Белгородскую область. Также они пытались организовать серию терактов на объектах энергетики в Брянской области, однако ФСБ задержала исполнителя.

* запрещенная в России террористическая организация