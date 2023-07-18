ФСБ предотвратила теракт в Угличе

ФСБ сорвала подготовку теракта в Угличе Ярославской области, сообщили в спецслужбе.

Задержана гражданка России, 1987 г.р., которая по заданию украинских служб собирала сведения об объекте критически важной инфраструктуры с целью совершения теракта.

В изъятых у шпионки средствах связи содержалась переписка с украинскими кураторами, в которой обсуждались детали предполагаемого преступления.

Ранее в Орловской области сотрудники ФСБ задержали по делу о госизмене трансгендера, осуществлявшего денежные переводы в пользу украинской армии.