ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

Агенты украинских спецслужб были задержаны при подготовке к теракту в отношении представителя администрации Бердянска в Запорожской области, сообщили в ФСБ России.

Арестованы мужчина-исполнитель и девушка, которая была координатором теракта.

По словам исполнителя, он следил за чиновником, а затем должен был взорвать автомобиль с ним. Девушка должна была передать ему компоненты для взрывного устройства, которое он должен был собрать по инструкции.

Планировалось, что теракт будет не единичным.