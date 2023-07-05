ФСБ предотвратила теракты на Сахалине

ФСБ задержала в Южно-Сахалинске пособника украинских нацистов, готовившего теракты, сообщили в спецслужбе.

По данным ведомства, украинский агент 1980 г.р. собирался осуществить теракты на одном из энергетических объектов и в военкомате.

У задержанного изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, большое количество экстремистской литературы и переписку с украинским куратором.

Теперь несостоявшийся террорист может оказаться за решеткой до конца своих дней: статья «Государственная измена», по которой возбуждено дело, предусматривает пожизненный срок.