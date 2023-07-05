ФСБ предотвратила теракты на Сахалине
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ФСБ задержала в Южно-Сахалинске пособника украинских нацистов, готовившего теракты, сообщили в спецслужбе.
По данным ведомства, украинский агент 1980 г.р. собирался осуществить теракты на одном из энергетических объектов и в военкомате.
У задержанного изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, большое количество экстремистской литературы и переписку с украинским куратором.
Теперь несостоявшийся террорист может оказаться за решеткой до конца своих дней: статья «Государственная измена», по которой возбуждено дело, предусматривает пожизненный срок.