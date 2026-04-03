ФСБ пресекла деятельность администратора телеграм-канала, оправдывавшего терроризм

Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали администратора одного из телеграм-каналов, который использовал мессенджер для распространения запрещенной информации. По данным оперативников, мужчина управлял ресурсом, где публиковались материалы, оправдывающие террористическую деятельность и содержащие призывы к ее совершению. Доступ к этим сообщениям имел неограниченный круг лиц.