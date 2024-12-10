ФСБ пресекла деятельность международной сети мошеннических call-центров

ФСБ РФ пресекла мошенническую деятельность международной сети call-центров, которые работали на бывшего главу Минобороны Грузии и основателя Milton Group Давида Казерашвили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Центры были частью организованного преступного сообщества, которое якобы проводило инвестиционные сделки. Жертвами мошенничества стали граждане пяти десятков стран — это в общей сложности порядка ста тысяч человек. Злоумышленники каждый день получали доход в размере примерно одного миллиона долларов.

Выяснилось, что руководители call-центров, которые работали в РФ, — это Я. Кесельман с израильским и украинским гражданством, а также Д. Тодва с израильским и грузинским гражданством. Первого задержали, второго разыскивают. Отмечается, что два года назад по заданию СБУ ими была организована рассылка сообщений о терактах, которые планируются в ряде российских городов, в том числе в столице.

Всего в рамках уголовного дела задержали одиннадцать человек из числа руководства и работников call-центров, функционирующих в России.