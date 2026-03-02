ФСБ пришла к строителям: подрядчик и чиновники попали под подозрение в крупной растрате в Челябинске

Утром 2 марта в Челябинске сотрудники ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры провели масштабную операцию. Задержан директор и фактический бенефициар компании «Монтажник» Денис Кривцов. В его доме и офисе идут обыски. Причина — хищение более 250 миллионов рублей из федерального бюджета, выделенных на строительство станции обеззараживания воды на очистных сооружениях.

Следствие полагает, что в преступной схеме участвовали не только подрядчик, но и пока неустановленные сотрудники администрации Челябинска и регионального правительства. Об этом сообщает источник КП-Челябинск.

Деньги были выделены в рамках госпрограммы «Чистая вода» на строительство станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды. Общая стоимость контракта составляла 1,3 млрд рублей. Очистные сооружения в Малой Сосновке, построенные еще в 30-х годах прошлого века, год назад после обновления вышли на полную мощность, обеспечивая водой Челябинск, Коркино, Копейск и Еманжелинск. Автоматические установки обеззараживают воду из Шершневского водохранилища ультрафиолетом.

«Монтажник» — челябинская компания, основанная в 2011 году, специализируется на строительстве и капремонте инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. На предприятии трудятся 20 инженерно-технических работников, уставной капитал — 516 тысяч рублей. Задержанный Денис Кривцов руководит фирмой с 2016 года, учредителем значится Егор Рощин.