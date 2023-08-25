ФСБ разгромила в Крыму ячейку террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму шестерых участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщили в пресс-службе силовой структуры.

Ячейка организации занималась на полуострове распространением террористической идеологии и вербовала в свои ряды сторонников из числа крымских мусульман.

У задержанных изъяты подрывная литература, средства связи и крупная сумма денег, предназначавшаяся для осуществления террористической деятельности.

В отношении участников группировки возбуждены уголовные дела.

* запрещена в России как террористическая