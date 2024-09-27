Пожизненно осужденный главарь Ореховской ОПГ хочет отправиться на СВО

59-летний преступник, отбывающий наказание в исправительном учреждении «Полярная сова» в ЯНАО, готовится к отправке в район СВО.

Его адвокат сообщил, что Буторин стал больше уделять внимание спорту. В условиях заключения у него много свободного времени, так как он не работает на тюремном производстве. Вместо этого он увлекся практикой медитации и изучением йоги.

В 2022 году Ося уже делал попытки попасть на СВО, но ему было отказано из-за запрета на заключение контрактов с Министерством обороны России для пожизненно осужденных.

Ранее сообщалось, что хакеры раскрыли информацию о бойцах ВСУ, атаковавших Курскую область.