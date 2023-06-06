ФСБ: Украина готовила теракт в России с применением «грязной бомбы»
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Украинская военная разведка готовилась к проведению теракта на территории России с использованием «грязной бомбы», сообщили в ФСБ.
Об этом российской спецслужбе стало известно в ходе расследования готовившейся в мае диверсии на аэродроме «Северный» в Ивановской области.
ГУР Украины планировало доставить в Россию так называемые «грязные бомбы», снабженные таймерами отсрочки.
«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными материалами. При взрыве контейнера его начинка распыляется на значительной территории, делая ее непригодной для жизни.
В октябре прошлого года Владимир Путин говорил, что у Украины есть возможность изготовить такой боеприпас. Различные источники сообщали, что Киев уже приступил к созданию «грязной бомбы».