ФСБ: Украина готовила теракт в России с применением «грязной бомбы»

Украинская военная разведка готовилась к проведению теракта на территории России с использованием «грязной бомбы», сообщили в ФСБ.

Об этом российской спецслужбе стало известно в ходе расследования готовившейся в мае диверсии на аэродроме «Северный» в Ивановской области.

ГУР Украины планировало доставить в Россию так называемые «грязные бомбы», снабженные таймерами отсрочки.

«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными материалами. При взрыве контейнера его начинка распыляется на значительной территории, делая ее непригодной для жизни.

В октябре прошлого года Владимир Путин говорил, что у Украины есть возможность изготовить такой боеприпас. Различные источники сообщали, что Киев уже приступил к созданию «грязной бомбы».